International : Senat und Veranstalter bewerten ITS-Kongress als Erfolg

Der diesjährige Mobilitätskongress ITS in Hamburg hat nach Veranstalterangaben für eine Rekordbeteiligung gesorgt.

Hamburg | Mehr als 13.000 Gäste, rund 4000 Besucher bei einem „Public Day“ am Donnerstag und 400 Aussteller, „so viele Teilnehmende wie dieser Tage in Hamburg hat der ITS Weltkongress in seiner 35-jährigen Geschichte noch nicht erlebt“, teilte der Veranstalter Ertico am Freitag, dem letzten Messetag, mit. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher wertete die...

