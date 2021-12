Handball : Semper erwartet „ekliges“ Spiel für Flensburgs Handballer

Mit einem Sieg über den aktuellen Pokalsieger dem Liga-Spitzenreiter SC Magdeburg auf den Fersen bleiben: Das ist das Ziel der Handballer der SG Flensburg-Handewitt für ihr Bundesliga-Heimspiel am Donnerstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den TBV Lemgo Lippe.

Flensburg | Erstmals greift in der Flensburger Arena dabei die Zuschauerbeschränkung auf 3150 Fans. Mit einem Erfolg über die achtplatzierten Lipper könnte die SG auf Platz drei vorrücken. Bei Rückraumspieler Franz Semper ist die Vorfreude groß: „Ich habe das Spiel gut vertragen und bin bereit für weitere“, sagte der Linkshänder am Mittwoch. In der Partie am v...

