Gesundheit : Seit 2020: Über 100.000 Hamburger mit Coronavirus infiziert

Die Corona-Inzidenz ist in Hamburg wieder angestiegen, die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie hat nun die 100.000 überschritten.

Hamburg | Seit Februar 2020 haben sich mindestes 100.292 Menschen in Hamburg mit dem Coronavirus infiziert, wie die Gesundheitsbehörde am Donnerstag mitteilte. 92.500 davon gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als geheilt. Die Inzidenz kletterte nach Angaben der Behörde von 124,9 am Mittwoch auf 133,2. Vor einer Woche hatte die Gesundheitsbe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.