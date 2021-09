Schiffbau : Segelschulschiff „Gorch Fock“ verlässt Werft für Probefahrt

Das sanierte Marineschulschiff „Gorch Fock“ ist nach fast sechs Jahren in der Werft erstmals wieder aus eigener Kraft auf Fahrt gegangen.

Lemwerder | Das sanierte Marineschulschiff „Gorch Fock“ ist nach fast sechs Jahren in der Werft erstmals wieder aus eigener Kraft auf Fahrt gegangen. Angetrieben von der Maschine legte der Großsegler am Mittwoch bei der Bremer Lürssen-Werft ab. Nach einer zweitägigen Probefahrt auf der Weser und der Nordsee wurde die „Gorch Fock“ am Donnerstag in Wilhelmshaven er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.