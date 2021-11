Verteidigung : Segelschulschiff „Gorch Fock“ unterwegs in Richtung Lissabon

Leinen Los für die „Gorch Fock“: Nach langer Werftzeit ist das Segelschulschiff der Marine zu seiner ersten Auslandsreise aufgebrochen. Die Crew setzte in Kiel Kurs in Richtung Lissabon. Bald kommen auch wieder Kadetten an Bord. Nur eines fehlte zum Start.

Kiel | Winkende Angehörige an Land, ein überpünktlicher Start, aber keine Kapelle für die „Gorch Fock“: Nach jahrelanger Sanierung ist das runderneuerte Marine-Segelschulschiff am Freitag von seinem Heimathafen Kiel aus zu seiner ersten Auslandsreise gestartet. Unter dem Kommando von Nils Brandt (55) nahmen die 120 Männer und Frauen der Stammbesatzung Kurs a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.