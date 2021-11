Kriminalität : Schwulenfeindlicher Angriff auf zwei Männer vor Bar

Vor einer Schwulenbar im Hamburger Stadtteil St.

Hamburg | Pauli sind am vergangenen Wochenende zwei Männer beleidigt, angegriffen und verletzt worden. Nach dem Angriff am frühen Sonntagmorgen vernahmen Ermittler des Staatsschutzes im Landeskriminalamt die beiden Verletzten und Zeugen. „Die Erkenntnisse daraus lassen eindeutig eine homophobe Motivation der Tatverdächtigen erkennen“, teilte die Polizei am Mitt...

