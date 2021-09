Handball : Schwierige Pokal-Aufgabe für Flensburgs Handballer

Rekordsieger THW Kiel trifft in der zweiten Runde des deutschen Handball-Pokals auf den Zweitligisten EHV Aue.

Kiel | Das ergab die Auslosung nach dem Supercup, den die Norddeutschen am Samstag mit 30:29 gegen den TBV Lemgo Lippe gewannen. Gespielt wird die Runde am 5. und 6. Oktober. Die genauen Ansetzungen stehen noch nicht fest. In der ersten Runde hatten die Kieler, die bei den Sachsen antreten müssen, ebenso spielfrei wie die SG Flensburg-Handewitt. Das Team ...

