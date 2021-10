Unfälle : Schwertransporter stößt mit Personenzug zusammen

In der Nacht zum Freitag ist in Neukirchen (Kreis Ostholstein) am Bahnübergang Sütel ein Schwertransporter mit einem Personenzug kollidiert.

Neukirchen | Der Lastwagenfahrer, der Lokführer sowie ein Fahrgast des Zuges erlitten nach Angaben der Polizei einen Schock. Der Sachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Bahnstrecke zwischen Oldenburg in Holstein und Großenbrode ist seit dem Unfall unterbrochen. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar. ...

