Wetter : Schwere Sturmböen an Nordsee: Wetterberuhigung am Samstag

Nach dem ersten Herbststurmtief am Donnerstag mit beschädigten Häusern und umgeknickten Bäumen zeigte sich das Wetter auch am Freitag von seiner ungemütlichen Seite - allerdings deutlich weniger heftig. Am Wochenende soll sich das Wetter beruhigen.

Dagebüll | Schwere Sturmböen haben am Freitag den Aufenthalt im Freien an der Küste ziemlich ungemütlich gemacht. Dennoch ließen sich etwa in St. Peter-Ording zahlreiche Schaulustige das Spektakel des heranrollenden Hochwassers nicht entgehen, sahen zu wie es dort den Strand und einen Spielplatz überspülte. Am Wochenende sei mit einem Hochdruckgebiet zu rechnen,...

