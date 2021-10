Wetter : Schwentinental: Bäume geknickt und Häuser beschädigt

Es geht alles ganz schnell und der Schaden ist erheblich: Ein Wirbelsturm knickt Bäume und beschädigt Gebäude in Schwentinental nahe Kiel. Der Deutsche Wetterdienst prüft, ob es ein Tornado ist.

Schwentinental | Der Wirbelsturm kommt am frühen Morgen und richtet in kurzer Zeit erhebliche Schäden an: In Schwentinental (Kreis Plön) wurden am Donnerstag mehrere Häuser beschädigt, Gartenhütten und Gewächshäuser zerstört, Bäume umgestürzt und Autos ramponiert. Feuerwehr-Einsatzleiter Kai Lässig berichtete, er habe den Rüssel des Wirbelsturms selbst gesehen. Ob ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.