Natur : Schutz vor Vogelgrippe: Alsterschwäne müssen ins Zeltlager

Ab ins Zelt heißt es in den kommenden Tagen wieder für Hamburgs Alsterschwäne. Die Tiere sollen vor der kursierenden Vogelgrippe geschützt werden und ziehen deshalb in eine kleine Zeltstadt um.

Hamburg | Hamburgs Alsterschwäne müssen zum Schutz vor der Vogelgrippe auch in diesem Herbst wieder in eine kleine Zeltstadt einziehen, wenn sie in ihr Winterquartier umgesiedelt werden. „Wir sind gerade dabei, das Zelt aufzubauen. Nächste Woche sollen die Tiere umziehen“, sagte Schwanenvater Olaf Nieß am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Bis ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.