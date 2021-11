Fußball : Schultz freut sich auf Pokal-Revanche gegen Dortmund

Cheftrainer Timo Schultz vom FC St.

Hamburg | Pauli hat das letzte Pokalduell mit Borussia Dortmund noch gut in Erinnerung - auch wenn die Kiezkicker am 28. Oktober 2014 in der zweiten Runde glatt mit 0:3 ausschieden. „Ich saß damals noch als Co-Trainer von Thomas Meggle auf der Bank“, wurde der 44 Jahre alte Coach des Tabellenführers der 2. Fußball-Bundesliga in einer Vereinsmitteilung zitiert. ...

