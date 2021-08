Gesundheit : Schmidt-Chanasit: Schulen kein Ort fürs Impfen

Impfaktionen für Schüler soll es in Hamburg nur an Berufsschulen geben. Doch der Ruf, auch jüngere Schüler ab zwölf in den Schulen zu impfen, wird lauter. Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit sieht das kritisch.

Hamburg | Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hat sich gegen Impfaktionen für Kinder an Schulen ausgesprochen. „Der Raum für eine mögliche Impfung ist ganz klar das vertraute Kinderarztzimmer - der geschützte Raum, in dem beraten werden kann, wo man Fragen stellen kann - und sicherlich nicht die Schule“, sagte der Hochschulprofessor der Deutschen Pres...

