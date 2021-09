Wahlen : Schleswig-Holsteins FDP für Jamaika-Koalition auch in Berlin

Nach der Bundestagswahl hat sich die FDP in Schleswig-Holstein für eine Jamaika-Koalition mit CDU und Grünen auch auf Bundesebene ausgesprochen.

Kiel | „Unser Land braucht dringend einen Regierungswechsel, um die drängendsten Probleme endlich anzugehen“, erklärte der FDP-Landesvorsitzende und Sozialminister Heiner Garg am Sonntagabend in Kiel. Weitere vier Jahre Stillstand dürfe es nicht geben. „Es muss jetzt eine Regierung gebildet werden, die das Land moderner, digitaler und freier macht.“ In Kiel ...

