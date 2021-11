Gesundheit : Schleswig-Holstein verschärft Corona-Regeln im Innenbereich

Wegen der zunehmenden Zahl an Corona-Fällen sollen Ungeimpfte in Schleswig-Holstein ab Montag keinen Zutritt mehr zu Gaststätten, zum Sport in Innenräumen und zu Dienstleistungen mit Körperkontakt erhalten.

Kiel | Ausnahmen gelten für Friseure und medizinische und pflegerische Dienstleistungen, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch an. ...

