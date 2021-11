Gesundheit : Schleswig-Holstein plant 2G-Regel für den Einzelhandel

Schleswig-Holstein justiert Corona-Regeln nach: Von Samstag an sollen Ungeimpfte nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen können, der sonstige Einzelhandel darf nur noch Geimpfte und Genesene bedienen. Regierungschef Günther ist auch für härtere Kontaktregeln.

Kiel | Auch Schleswig-Holstein will Ungeimpfte vom Shoppen abhalten. Voraussichtlich von Samstag an werde im Einzelhandel 2G gelten, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag nach Beratungen von Bund und Ländern an. Dann dürfen Händler nur noch Geimpfte und Genesene bedienen, Ungeimpfte nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen...

