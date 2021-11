Gesundheit : Schleswig-Holstein plant 1,35 Millionen Booster-Impfungen

Rund 1,35 Millionen Schleswig-Holsteiner sollen in Impfstellen, durch mobile Impfteams und bei niedergelassenen Ärzten bis Ende Februar Auffrischungen gegen Covid-19 erhalten.

Kiel | „Es gibt genügend Impfstoff für alle“, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FD) am Mittwoch in Kiel. Ab Donnerstag sind Termine in Impfstellen buchbar. Die ersten Impfungen bei diesen Terminen sollen ab Freitag erfolgen. Bis 2. Dezember können zunächst ab 60-Jährige Termine buchen, dann wird das Portal für alle anderen freigeschaltet. Bis Ende Fe...

