Schulen : Schleswig-Holstein ins neue Schuljahr gestartet

Schulstart im Norden mit Masken im Unterricht: Corona-Schutzmaßnahmen samt Pflichttests gehören weiterhin dazu. Forderungen und Kritik begleiten den Schuljahresauftakt.

Kiel | Während in Bayern und Baden-Württemberg gerade erst die Sommerferien begonnen haben, sind Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern am Montag in das neue Schuljahr gestartet. In Schleswig-Holstein begrüßten die fast 800 öffentlichen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen etwa 360 000 Mädchen und Jungen. Sie müssen in den ersten drei Wochen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.