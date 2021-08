Kindergärten : Schleswig-Holstein besser bei der Kita-Teilhabe

Mehr als ein Drittel der unter Dreijährigen besucht in Schleswig-Holstein eine Krippe. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung ist das mehr als Bundesschnitt.

Gütersloh | In Schleswig-Holsteins Krippen gibt es etwas weniger Erzieherinnen und Erzieher pro Kind als in Westdeutschland. Rechnerisch musste eine Fachkraft im vergangenen Jahr 3,6 Kinder betreuen, wie aus dem Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme der Bertelsmann Stiftung hervorgeht. Im Schnitt der westdeutschen Länder waren es 3,5. In Baden-Württember...

