Kabinett : Schleswig-Holstein bekommt schärfere Corona-Regeln

Strengere Kontaktegeln für Ungeimpfte, Testpflicht in der Bar und im Hotel: Ab Mittwoch gelten in Schleswig-Holstein strengere Corona-Regeln. Für Menschen mit Auffrischungsimpfung gibt es aber Ausnahmen.

Kiel | Schleswig-Holsteins Landesregierung hat bereits angekündigte schärfere Corona-Regeln beschlossen. Ab heute gilt bei privaten Zusammenkünften von ungeimpften Menschen die Regel Hausstand plus zwei. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Das geht aus der am Dienstag von der Jamaika-Koalition beschlossenen neuen Corona-Landesverordnung her...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.