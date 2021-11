Gesundheit : Schleswig-Holstein beim Boostern unter den Top 3

Schleswig-Holstein hat bei Auffrischungsimpfungen zum Schutz vor dem Coronavirus am Freitag eine Quote von 7,6 Prozent erreicht.

Kiel | Dies geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts hervor. Dies bedeutet Platz 3 nach den Stadtstaaten Berlin und Bremen. Vor einer Woche lag die Quote in Schleswig-Holstein noch bei 5,8 Prozent. Am Mittwoch wurden im Land rund 33.000 Impfungen verabreicht und damit 6,5 Prozent aller Impfungen in Deutschland an dem Tag. In Schleswig-Holstein leben gut...

