Gesundheit : Schleswig-Holstein: Über 600 Corona-Infektionen neu gemeldet

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist am Dienstag in Schleswig-Holstein mit 611 Fällen enorm in die Höhe geschnellt.

Kiel | Außerdem kamen sechs neue Todesfälle hinzu. Diese Zahlen nannte die Landesmeldestelle am Abend (Stand: 19.21 Uhr). Am Montag hatten die Behörden 258 Neuinfektionen binnen eines Tages registriert, Dienstag vor einer Woche waren es 470 Fälle gewesen. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuansteckungen kletterte im Land weiter auf nun 82,2 Fälle je ...

