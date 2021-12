Krankheiten : Schleswig-Holstein: Booster nach drei Monaten möglich

Auffrischimpfungen gegen das Coronavirus sind von Mittwoch an in Schleswig-Holstein bereits nach drei Monaten möglich.

Kiel | Damit richtet sich das Land nach einer entsprechenden Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), wie das Gesundheitsministerium am Dienstagabend in Kiel mitteilte. Ziel ist ein besserer Schutz vor schweren, durch Omikron hervorgerufenen Erkrankungen und eine verminderte Übertragung der Variante. Die Booster-Impfung sei in den 26 Impfstellen d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.