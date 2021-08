Prozesse : Schläge mit Winkeleisen auf Beamte: Prozess um Mordversuche

An einem Winterabend macht sich ein Mann an Lauben in einer Hamburger Kleingartenanlage zu schaffen. Zwei Zivilpolizisten beobachten ihn und wollen ihn festnehmen. Doch der mutmaßliche Einbrecher reagiert so rabiat, dass er nun wegen Mordversuchs vor Gericht steht.

Hamburg | Wegen gezielter Schläge mit einem Winkeleisen auf zwei Hamburger Polizisten muss sich seit Donnerstag ein 33-Jähriger vor dem Landgericht der Hansestadt verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Rumänen versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung, Angriff auf Vollstreckungsbeamte und versuchten Einbruch vor (Az. 601 Ks 5/21). Der Angeklagte ...

