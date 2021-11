Gesundheit : Schärfere 2G-Regeln in Hamburg größtenteils eingehalten

Die Corona-Zahlen steigen auch in Hamburg weiter. Damit die Lage nicht ähnlich dramatisch wird wie im Süden und Osten, sollen nun verschärfte 2G-Regeln helfen. Auf St. Pauli mussten drei Lokale schließen.

Hamburg | Die seit Samstag in Hamburg geltenden verschärften 2G-Regeln sind in der Nacht überwiegend eingehalten worden. „Die meisten Menschen haben sich an die neuen Regeln gehalten“, sagte ein Polizeisprecher am Sonnabend. Die Polizei hatte gemeinsam mit Mitarbeitern der Bezirksämter zahlreiche gastronomische Betriebe kontrolliert. Dabei wurden unter anderem ...

