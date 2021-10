Unfälle : Sattelzugfahrer stirbt bei Unfall auf A7

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 (Flensburg-Hamburg) bei Neumünster ist der Fahrer eines Sattelzugs getötet worden.

Neumünster | Für die Bergungsarbeiten wurde die Strecke in Fahrtrichtung Süden am Montagmorgen gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Der 34 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs habe zunächst ein Abschleppfahrzeug gerammt, das ein Auto abtransportieren wollte. Der Mann habe dann die Kontrolle über seinen Lastzug verloren und sei in einen Graben gefahren. Dabei habe s...

