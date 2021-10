Handball : Sagosen: Entscheidung nicht gegen Kiel, sondern für Familie

Handball-Profi Sander Sagosen hat den Wechsel zu seinem Heimatclub Kolstad IL bestätigt.

Kiel | „Ich möchte klarstellen, dass ich mich nicht gegen den THW Kiel, sondern für meine Familie und meine Heimat entschieden habe“, sagte er am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Trondheim. „Ich möchte mir am Ende meiner Karriere nicht die "Was wäre passiert, wenn...?‘-Frage stellen.“ Sein Vertrag in Kiel endet im Sommer 2023. Neben Sagosen, der einer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.