Musik : Sängerin Olivia Rodrigo kommt nach Deutschland

Hamburg | Die mehrfach Grammy-nominierte Singer-Songwriterin Olivia Rodrigo geht 2022 auf große „Sour“-Tour und macht dabei auch in Deutschland Halt. Am 11. Juni tritt sie beim Stadtpark-Open-Air in Hamburg auf, wie der Veranstalter Karsten-Jahnke-Konzertdirektion am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Die 18 Jahre alte Sängerin war zuletzt für sieben Grammy Award...

