Parteien : SSW zieht mit Harms an der Spitze in Landtagswahlkampf

Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) zieht mit seinem Fraktionschef Lars Harms an der Spitze in den Landtagswahlkampf.

Schleswig | Ein Parteitag in Schleswig setzte den friesischen Politiker am Samstag mit 95,1 Prozent der Delegiertenstimmen auf Platz eins der Landesliste, wie die Partei mitteilte. „Lars ist ein Politprofi und eine Rampensau. Und genau das brauchen wir im Landtag“, begrüßte Parteichef Christian Dirschauer die Wahl. Harms forderte in seiner Bewerbungsrede, die ...

