Parteien : SSW wählt neuen Vorsitzenden: Meyer tritt nicht wieder an

Der SSW wählt am Samstag auf einem Landesparteitag (9.00 Uhr) in Harrislee bei Flensburg einen neuen Vorsitzenden.

Flensburg | Flemming Meyer tritt nach 16 Jahren an der Spitze des Südschleswigschen Wählerverbandes nicht wieder an. Zur Wahl stellt sich der 40 Jahre alte, bisherige zweite stellvertretende SSW-Parteichef Christian Dirschauer. Weitere Kandidaten gab es zunächst nicht. Ein weiteres zentrales Thema auf dem Parteitag sind die Forderungen des SSW an die kommende ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.