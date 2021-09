Parteien : SSW-Bundestagskandidat Seidler: Mehr Verkehrsinvestitionen 

Der Bundestagskandidat des Südschleswigschen Wählerverbands (SSW), Stefan Seidler, fordert mehr Verkehrsinvestitionen in Schleswig-Holstein.

Flensburg | „Während Bayern über 300 Projekte im aktuellen Verkehrswegeplan hat, bekommt Schleswig-Holstein nur knapp über 20“, sagte Seidler am Mittwoch. „Da muss in Berlin auf den Tisch gehauen werden für eine sinnvolle regionale Verkehrsinfrastruktur in Schleswig-Holstein.“ Die Verkehrsinfrastruktur hier sei ein sehr großes Problem, das endlich angegangen werd...

