Wahlen : SSW-Abgeordneter Seidler startet „Mission Bundestag“

Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW), die Partei der dänischen und friesischen Minderheit, ist erstmals seit rund 70 Jahren wieder im Bundestag vertreten.

Berlin | Der am 26. September in das Parlament gewählte Stefan Seidler holte sich am Dienstagnachmittag in Berlin seinen vorläufigen Bundestagsausweis ab. Auch ein Notebook und eine E-Mail-Adresse sowie weitere Unterlagen habe er bereits erhalten, sagte Seidler am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Das einzige, was noch fehlt, ist ein eigenes Büro.“ In de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.