Wahlen : SPD schöpft Mut für Landtagswahl 2022

Deutliche Gewinne für die SPD, massive Verluste der Union: Die Sozialdemokraten werten den Ausgang der Bundestagswahl als Rückenwind für die Landtagswahl im Mai. Aber auch CDU-Ministerpräsident Günther gibt sich optimistisch. Er setzt auf seinen Amtsbonus.

Kiel | Die einen schöpfen neuen Mut, die anderen üben sich in Optimismus: Gut sieben Monate vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein werten die Sozialdemokraten den Ausgang der Bundestagswahl im Norden als gute Grundlage für einen Regierungswechsel nach der Wahl am 8. Mai nächsten Jahres. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) muss mit seiner Partei dagege...

