Wahlen : SPD-Kanzlerkandidat für Bafög-Reform

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hält eine Bafög-Reform für erforderlich.

Kiel | Das Bafög müsse mehr jungen Leuten zugänglich gemacht werden, sagte der Bundesfinanzminister am Mittwochabend in einer Talkrunde des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) in Kiel. Derzeit sei die Förderung nicht sehr treffsicher. Das Bafög müsse auch so erhöht werden, dass sich jeder traut zu studieren, der es möchte. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.