Wahlen : SPD-Kanzlerkandidat Scholz: Zuspruch erfüllt mich mit Demut

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich dankbar über den Zuspruch für ihn in den jüngsten Umfragen geäußert.

Kiel | „Ich glaube, dass ich das kann“, sagte Scholz am Mittwochabend in der Talkrunde „Vor Ort“ des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) in Kiel. Das Gefühl, dass sich dies auch andere vorstellen könnten, erfülle ihn mit Demut. In den jüngsten Umfragen lag Scholz bei der persönlichen Bewertung der Kanzlerkandidaten vor Annalena Baerbock (Grüne) und Armi...

