Handball : SG Flensburg-Handewitt verpflichtet Isländer Einarsson

Einen Tag nach der Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Maik Machulla bis in das Jahr 2026 hat Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt einen neuen Spieler verpflichtet.

Flensburg | Wie der Club am Dienstag mitteilte, wechselt der Isländer Teitur Einarsson mit sofortiger Wirkung vom schwedischen Erstligisten IFK Kristianstad zur SG. Der 23 Jahre alte Rückraum-Linkshänder erhält einen Vertrag bis zum Ende der aktuellen Saison und ist bereits beim Auswärtsspiel in der Champions League am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN und ServusTV) ...

