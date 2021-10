Handball : SG Flensburg-Handewitt leiht Leipziger Meyer-Siebert aus

Die SG Flensburg-Handewitt hat auf ihre Personalprobleme reagiert und Julius Meyer-Siebert vom SC DHfK Leipzig bis zum Jahresende auf Leihbasis verpflichtet.

Flensburg | Die Norddeutschen reagieren damit auf die anhaltenden Verletzungen der drei Rückraumspieler Magnus Rød, Gøran Søgard Johannessen und Lasse Møller, teilte der Club dazu am Montag wird. Der 21 Jahre alte neue Rückraum-Linke nahm bereits am Montag am Mannschaftstraining der SG teil, hieß es dazu in der Vereinsmitteilung weiter. „Ich bin sehr froh, das...

