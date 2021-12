Handball : SG-Coach Machulla beklagt trotz Siegs die Angriffsleistung

Trotz des Acht-Tore-Siegs der SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Bundesliga über den Pokalsieger TBV Lemgo Lippe war SG-Trainer Maik Machulla nicht ganz zufrieden.

Flensburg | Sein Team habe die „unglaublich gute Abwehrarbeit“ in der Offensive nicht umgesetzt, sagte 44-Jährige nach dem 27:19-Erfolg am Donnerstagabend. „Wir haben im Angriff zu viel liegen gelassen und waren nicht konsequent genug“, sagte Machulla. Rückhalt in der Flensburger Abwehr war der dänische Schlussmann Kevin Möller, der insgesamt 20 Bälle abwehrte...

