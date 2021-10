Handball : SG-Coach Machulla: Müssen als Mannschaft eng zusammenstehen

Fünftes Spiel, vierte Niederlage: Für die Handballer der SG Flensburg-Handewitt bleibt die Champions League ein schwieriges Geschäft.

Flensburg | „Wir fangen denkbar schlecht an und machen alles falsch, was man falsch machen kann“, analysierte SG-Coach Maik Machulla das 23:28 (8:14) am Donnerstag beim ungarischen Vizemeister Telekom Veszprem. Mit 1:9 Punkten sind die Norddeutschen weiterhin Letzter der Gruppe B. Platz sechs, der zum Erreichen der Playofff-Runde genügt, ist schon drei Punkte ent...

