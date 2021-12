Kriminalität : SEK-Einsatz in Berlin nach Millionen-Coup im Norden

Ein spektakulärer Einbruch, eine Millionenbeute, eine öffentlichkeitswirksame Fahndung: Im Fall eines Sparkassens-Coups im Sommer in Norddeutschland hat die Polizei jetzt mit einer Razzia in Berlin zugeschlagen.

Norderstedt | Vier Monate nach einem millionenschweren Einbruch in eine Bank nahe Hamburg ist die Kriminalpolizei mit einer Razzia in Berlin gegen Verdächtige vorgegangen. Mehrere Wohnungen wurden am Freitagmorgen von Spezialeinsatzkommandos (SEK) und der Kripo durchsucht, wie ein Polizeisprecher in Bad Segeberg sagte. Unterstützt wurde die Polizei aus Schleswig-Ho...

