Feste : Roncalli begrüßt Senatspläne zu Weichnachtsmärkten

Nach coronabedingter Unterbrechung 2020 wird der Roncalli-Weihnachtsmarkt in diesem Jahr auf dem Hamburger Rathausmarkt stattfinden.

Hamburg | Allerdings sei noch nicht klar, nach welchen Regeln der Markt stattfinden wird, sagte Sprecherin Heide Mombächer am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Wir sind noch in Gesprächen mit der Stadt und freuen uns erst einmal, dass wir überhaupt öffnen können.“ Der Senat will den Hamburger Weihnachtsmarktbetreibern die Öffnung der Märkte sowohl nach...

