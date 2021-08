Prozesse : Rolling-Stones-Ticketaffäre: Geldstrafe für Beamtin

Ein Konzert, das die Rolling Stones 2017 im Hamburger Stadtpark gaben, beschäftigt weiter die Justiz. Im Zusammenhang mit der Annahme von Freikarten macht ein Richter klar: You can't always get what you want - zumindest nicht als Beamtin.

Hamburg | Fast vier Jahre nach dem Konzert der Rolling Stones im Hamburger Stadtpark ist zum zweiten Mal eine hohe Beamtin wegen der Annahme von Tickets verurteilt worden. Das Amtsgericht Hamburg sprach am Donnerstag eine Dezernentin im Bezirksamt Nord wegen Vorteilsannahme und der Verleitung Untergebener zu einer Straftat schuldig. Die 56-Jährige habe zwei Fre...

