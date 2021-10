Freizeit : Roland Kaiser begeistert bei 2G-Konzert in Barclays-Arena

Seit 20 Monaten war in der Barclays-Arena in Hamburg kein großes Konzert mehr zu hören. Nun geht der Musikbetrieb wieder los. Im großen Stil und auch im 2G-Betrieb. Was das mit den Besuchern macht, hat das Roland-Kaiser-Konzert mit rund 10.000 Fans gezeigt.

Hamburg | Sofort mit dem ersten Lied waren aus den Sitzplätzen Stehplätze geworden: Schlager-Star Roland Kaiser hat am Freitagabend in der Hamburger Barclays-Arena rund 10.000 Menschen von der ersten Minute an begeistert. „Was für ein Empfang. Nach über 18 Monaten wieder hier zu Gast zu sein. Wir haben Sie sehr vermisst“, sagte der Musiker nach dem ersten Lied ...

