Demonstrationen : Robin Wood startet Floßtour für Energiewende

Die Umweltorganisation Robin Wood startet am Freitag eine dreiwöchige Floßtour von Berlin nach Hamburg und will damit ein Zeichen für die Energiewende setzen.

Hamburg | „Die Klimakrise ist, wie man es auch an den Hitzewellen und Flutkatastrophen sieht, ein aktuelles Thema“, sagte Ute Bertrand, Sprecherin von Robin Wood, am Donnerstag. „Wir wollen mit Leuten in Kontakt treten und für einen sparsamen Umgang mit Energie werben.“ Unter dem Motto „Mit Rückenwind für eine echte Energiewende“ planen die Aktivisten, auf i...

