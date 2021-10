Soziales : Ristau neuer Generalsekretär der Deutschen Seemannsmission

Der Hamburger Seemannspastor Matthias Ristau übernimmt im Januar das Amt des Generalsekretärs der Deutschen Seemannsmission.

Hamburg | Eine außerordentliche Mitgliederversammlung wählte den 52-Jährigen am vergangenen Freitag zum Nachfolger von Pastor Christoph Ernst, wie die Seemannsmission am Dienstag mitteilte. Ristau ist künftig den Angaben zufolge zuständig für die Leitung eines Netzwerks von mehr als 700 Haupt- und Ehrenamtlichen in mehr als dreißig Stationen im In- und Ausland....

