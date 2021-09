Kriminalität : Rendsburger Frauenmörder zu lebenslanger Haft verurteilt

Zwei Frauen starben an qualvollen Sex-Praktiken und mit über den Kopf gestülpten Plastiktüten. Jetzt kam das Urteil für den Täter.

Kiel | Für den Mord an zwei Frauen in Rendsburg ist ein 41-Jähriger zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Kieler Landgericht sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass der Mann im August 2018 zunächst eine 26-jährige Frau aus Geesthacht und im September 2020 eine 40-Jährige ermordete. Zusätzlich stellte das Gericht die besondere Schwere der ...

