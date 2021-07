Gesundheit : Reiserückkehrer machen ein Viertel der Neuinfektionen aus

Reiserückkehrer machen derzeit in Hamburg rund ein Viertel der Corona-Neuinfektionen aus.

Hamburg | So sei in der vergangenen Woche in 69 Fällen ein Infektionsort im Ausland angegeben worden, teilte die Gesundheitsbehörde am Dienstag mit. Davon seien allein 34 Infektionen auf einen Aufenthalt in Spanien zurückzuführen. Als weitere Länder seien die Türkei, Russland, Kirgistan, Niederlande, Portugal und Frankreich genannt worden. Dabei gehe es nur um ...

