Gesundheit : Reihentest nach möglichem Corona-Ausbruch in Cocktailbar

Wegen eines möglichen Corona-Ausbruchs in einer Hamburger Cocktailbar führt die Gesundheitsbehörde dort heute einen Reihentest durch.

Hamburg | Besucher der „Sands Bar“ am Dammtor, die sich dort am vergangenem Sonnabend nach 19.30 Uhr aufgehalten haben, sind aufgerufen, sich auf eine mögliche Corona-Infektion testen zu lassen. Ein Gast war im Nachhinein positiv getestet worden und hatte laut Behörde bereits am Folgetag schwere Symptome entwickelt. Inzwischen hätten weitere Besucher Symptome g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.