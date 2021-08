Regierung : Regierungschef Günther geht auf kurze Sommerreise

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther startet am Mittwoch zur einer dreitägigen Sommertour durch das Land.

Husum | Zunächst steht in Itzehoe ein Gespräch zum Thema Demokratie auf dem Programm des CDU-Politikers. Danach besucht Günther in Albersdorf den Steinzeitpark Dithmarschen. Am Nachmittag will er in Husum in einer Lebensmittelausgabe für Bedürftige mit ehrenamtlichen Helfern sprechen. ...

