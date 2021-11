Landtag : Regierung erwägt 2G-Modell bei größeren Veranstaltungen

Schleswig-Holsteins Landesregierung erwägt bei größeren Veranstaltungen in Innenbereichen den Wechsel zum 2G-Modell (geimpft, genesen).

Kiel | Über die konkreten Bereiche wolle die Regierung in der kommenden Woche beraten, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag in Kiel. Zunächst soll es im Umgang mit der Corona-Pandemie in Innenräumen beim 3G-Modell (geimpft, genesen, getestet) bleiben. Günther verwies auf die im bundesweiten Vergleich niedrigen Corona-Zahlen und eine hoh...

